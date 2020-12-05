ايران تؤكد على ان تعزيز العلاقات مع الحكومة العراقية هي اولوية ثابتة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي اكد أن موقف بلاده الرسمي هو ضرورة خروج القوات الاميركية من كل المنطقة، وليس العراق فحسب.

تحاول اطراف بعينها تدور في الفلك الاميركي تعكير اجواء العلاقات الايرانية العراقية ،بعناوين شتى، لكن طهران تؤكد ان تعزيز العلاقات مع الحكومة العراقية هي اولويات ثابتة في مستقبل العلاقات بين البلدين الجارين.



وقال السفير الإيراني لدى العراق ايرج مسجدي:"بالطبع تدور اللقاءات بين المسؤولين الايرانيين والعراقيين، حول تعاون البلدين ومتابعة الكثير من القضايا السياسية والأمنية، كما وتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين، وبحث ملفات اقتصادية".



واشار إيرج مسجدي السفير الإيراني لدى بغداد الى ان حركات المقاومة في العراق بعد استشهاد الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس مستاءة جدا من الاميركيين ويعتبرونها جريمة كبرى في حق الشعب العراقي والحشد الشعبي، لذلك هم متألمون بشدة ومطلبهم واضح جدا وليس خفيا وهو ان القوات الاميركية يجب ان تخرج من هذا البلد.هذا موقفهم".



ويؤكد السفير الايراني لدى بغداد ان موقف طهران، يقضي بانسحاب اميركا من المنطقة برمتها، وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى.



واضاف إيرج مسجدي السفير الإيراني لدى بغداد:"نحن كجمهورية اسلامية، فإن موقفنا الرسمي القاطع، الذي قلناه مرارا هو انسحاب القوات الاميركية من المنطقة برمتها، الموضوع ليس العراق او التدخل في شؤون الدول الاخرى، هذا رأي الجمهورية الاسلامية".



ورأى السفير مسجدي، ان أمن المنطقة يجب أن توفره دول المنطقة، وهي تشمل العراق وغير العراق، لكن كيفية انسحاب القوات الاميركية كلها، تتوقف على حكومات المنطقة.

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