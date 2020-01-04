مراسم تشييع كبيرة للشهيدين قاسم سليماني وابو مهندس المهدي في كربلاء

وافادت وكالة مهر للأنباء ان شوارع كربلاء اكتظت بالمشيعين يتقدمهم ممثلين عن المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني ومحافظ المدينة وكبار الشخصيات السياسية ورجال الدين والزعامات العشائرية وحشد كبير من المعزين .

وأفادت مصادر أمنية عراقية اليوم السبت بأن محافظة كربلاء شهدت إجراءات أمنية مشددة حيث أغلقت القوات الأمنية عددا من الشوارع والطرق لاستقبال جثامين شهداء القصف الأمريكي، فيما انتشرت قوات الحشد الشعبي في الشوارع حاملين الاعلام فضلا عن انتشار المئات من الأهالي للمشاركة في مراسم التشييع.

وذكرت المصادر أن مراسم التشييع ستبلغ ذروتها في ساحة بين الحرمين بين مرقد الأمام الحسين واخيه العباس (عليهما السلام) في مراسم جنائزية حزينة .

وبحسب مصادر في الحشد الشعبي، فإن جثامين الشهداء ستنقل إلى محافظة النجف حيث سيوارى الشهداء من العراقيين الثرى في مقبرة وادي السلام، فيما سينقل جثمان الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه إلى إيران جوا لاقامة مراسم تشييع ودفن الرفاة في بلاده.

وكان قد جرى تشييع رسمي وشعبي كبير لجثامين شهداء القصف الامريكي الغادر في شوارع بغداد شارك فيها آلاف من العراقيين وفصائل الحشد الشعبي.

وكان قائد فيلق"القدس" التابع للحرس الثوري الايراني الفريق قاسم سليماني ارتقي شهيدا ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما في هجوم صاروخي أمريكي عند خروجهما من مطار بغداد فجر أمس الجمعة./انتهى/