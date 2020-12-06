وفد ایراني رفیع المستوی يسافر الى فنزویلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجمهورية الاسلامية قامت بارسال وفد رفيع المستوى من الحكومة الايرانية إلى فنزويلا لمراقبة الانتخابات البرلمانية الفنزويلية وللاشراف عليها.

ورداً على المزاعم الأمريكية ضد فنزويلا، قامت فنزويلا بدعوة عدة بلدان لمراقبة عملية الانتخابات البرلمانية الفنزويلية في البلاد.

وبناءً على ذلك، فإن نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي، شهريار حيدري، و المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني أبو الفضل عمويي، وعضو كتلة "الولائيون" في مجلس الشورى الإسلامي حجة الإسلام أحد آزادي خواه، والنائب في مجلس الشورى الاسلامي محمد رضا صباغيان، ومن اعضاء لجنة الشؤون الداخلية في البلاد أبو الفضل أبوترابي، تم إرسالهم من طرف الحكومة الايرانية إلى فنزويلا لمراقبة الانتخابات البرلمانية الفنزويلية والاشراف عليها.

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