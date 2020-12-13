رئيس مجلس الشورى يهني بنجاح الانتخابات البرلمانية في فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف أشار في رسالة التهنئة التي أرسلها الى "كابيو"، ان السياسات الستراتيجية لكل من ايران وفنزويلا في الدفاع عن الاستقلال والتصدي لاجراءت الهيمنة وسياسة الحظر الجائر التي تنتهجها الحكومة الامريكية، كما اكد على الدور الهام للعلاقات البرلمانية في تعزيز اواصر المحبة بين طهران وكاراكاس.

واضاف : انني اتطلع خلال الفترة البرلمانية القادمة، الى اغتنام الطاقات الكامنة وتوظيف الدبلوماسية من جانب البلدين لخدمة التعاون الثنائي في كافة المجالات اكثر من اي وقت مضى.

وتمنى رئيس البرلمان الايراني لرئيس الجمعية الدستوية واعضائها ونواب البرمان الجديد في فنزويلا بالسلامة والنجاح، ولجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة وشعبها بالرقي والازدهار.

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