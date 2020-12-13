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١٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٩:٥٦ م

رئيس مجلس الشورى يهني بنجاح الانتخابات البرلمانية في فنزويلا

رئيس مجلس الشورى يهني بنجاح الانتخابات البرلمانية في فنزويلا

بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" رسالة الى رئيس الجمعية الدستورية الفنزويلية "ديوسدادو كابيو"، هنأ فيها الاخير لمناسبة إجراء الانتخابات البرلمانية بنجاح في جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف أشار في رسالة التهنئة التي أرسلها الى "كابيو"، ان السياسات الستراتيجية لكل من ايران وفنزويلا في الدفاع عن الاستقلال والتصدي لاجراءت الهيمنة وسياسة الحظر الجائر التي تنتهجها الحكومة الامريكية، كما اكد على الدور الهام للعلاقات البرلمانية في تعزيز اواصر المحبة بين طهران وكاراكاس.

واضاف : انني اتطلع خلال الفترة البرلمانية القادمة، الى اغتنام الطاقات الكامنة وتوظيف الدبلوماسية من جانب البلدين لخدمة التعاون الثنائي في كافة المجالات اكثر من اي وقت مضى.

وتمنى رئيس البرلمان الايراني لرئيس الجمعية الدستوية واعضائها ونواب البرمان الجديد في فنزويلا بالسلامة والنجاح، ولجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة وشعبها بالرقي والازدهار.

/انتهى/
رمز الخبر 1910168

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