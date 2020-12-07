السعودية والإمارات تهرِّبان المخدرات إلى اليمن

وأفادت وکالة مهر نقلا عن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري، في بيانٍ، إن عملية إلقاء القبض تمت خلال مداهمة الأجهزة الأمنية لأحد أوكار هذه العصابة بأمانة العاصمة، بعد الرصد والتحري في متابعة العصابة وأخذ اذنٍ من النيابة.

وأشار إلى أنَّ أفراد العصابة بادروا لإطلاق النار خلال المداهمة، لكن رجال الأمن كانوا قد أحكموا السيطرة على وكر العصابة، موضحًا أن الاشتباكات أسفرت عن استسلام زعيم وأفراد العصابة، وإصابة اثنين من رجال الأمن.

وأكَّد العجري أن أفراد العصابة اعترفوا بارتباطهم بقيادات عسكرية سعودية وإماراتية، تشرف على توصيل المخدرات إلى داخل اليمن، كما أن للعصابة ارتباطٌ بقيادات نافذة للمرتزقة لتسهيل عملية التهريب والتوزيع داخل الأراضي اليمنية.

وأوضح أنهم عثروا على أسلحة وعدد من السيارات المسروقة بحوزة العصابة، لافتًا إلى أن أفراد العصابة اعترفوا بقيامهم بتهريب أكثر من 286 طنًا من المواد المخدرة بأنواعها.

العميد العجري شدَّد على أن الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار اليمن، مُشيدًا بتعاون المواطنين مع رجال الأمن، وفضح المجرمين والعابثين بأمن اليمن والإبلاغ عنهم.

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