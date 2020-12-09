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٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٤ ص

بهدف زيادة التفاعل والتعاون الدوليين؛

مدينة طهران تلتحق بالبرنامج العالمي لاتحاد المدن الذكية المستدامة

مدينة طهران تلتحق بالبرنامج العالمي لاتحاد المدن الذكية المستدامة

اعلنت بلدية طهران الكبرى، عن التحاق العاصمة الايرانية، الى "برنامج الامم المتحدة لاتحاد المدن الذكية المستدامة" (U4SSC) بهدف زيادة التفاعل والتعاون الدوليين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العاصمة (الايرانية) وفي اطار "خطة طهران الكبرى الذكية" وتعزيز علاقاتها الدولية، انضمت الى برنامج الامم المتحدة لاتحاد المدن الذكية المستدامة.

واوضح المصدر ذاته، ان هذا البرنامج الاممي تاسس برعاية الاتحاد العالمي للاتصالات (ITU)، ومشاركة اكثر من 15 منظمة دولية اخرى؛ ويضم ما يزيد عن 100 مؤسسة حضرية في مختلف بلدان العالم.

ومن اهداف هذا البرنامج الاممي، يشار الى إنشاء منصة مرجعية عالمية لتبادل الإنجازات والمعرفة، وتوفير الارضية لتحديد وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية في سياق تحقيق المدن الذكية حول العالم./انتهى/

رمز الخبر 1910062

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