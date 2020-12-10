روحاني: العودة للإتفاق النووي تحتاج إلى إرادة صادقة/ نحو 10 ألف إصابة بكورونا

روحاني: العودة الى الاتفاق النووي لا تحتاج عنصر الوقت إنما تحتاج إرادة صادقة

صرح الرئيس الإيراني "حسن روحاني" فيما يتعلق بالإتفاق النووي انه متى التزمت مجموعة "1+5 "بتعهداتها سنلتزم بها ايضا، مشيراً إلى ان العودة الى التعهدات لا تحتاج الى الزمن بل تتطلب الارادة.

وتابع رئيس الجمهورية بالقول ان ذلك الرجل غيرالمتعلم التاجر انسحب من الاتفاق النووي؛ الان على الرئيس الجديد ان يأتي بورقة ويوقع عليها مؤكدا ان العودة الى الاتفاق والالتزام بالتعهدات لا يحتاج الى عنصر الوقت بل يتطلب الارادة.

واضاف لنعد ومجموعة 1+5 الى الاتفاق النووي والالتزام بتعهداتنا؛ لسنا بحاجة الى امريكا واذا عادت امريكا نحن لا نعود...

نائب وزير الدفاع الايراني: إيران ضمن الدول الثلاثة الآولى عالمياً في مجال صناعة الصواريخ المضادة للدروع

صرّح نائب وزير الدفاع الايراني العميد "قاسم تقي زاده"، اليوم الأربعاء، ان ايران ضمن الدول الثلاث الأولى عالمياً في مجال الصواريخ المضادة للدروع في العالم.

واضاف، لقد حققنا منجزات جيدة في المجالات الفضائية والصاروخية والبحرية والحرب الالكترونية والدفاع الجوي والكثير من المجالات الاخرى.

ونوه العميد تقي زاده الى ان من الاولويات الرئيسية لوزارة الدفاع الارتقاء بجامعة "مالك الاشتر" وبنيتها التحتية والاهتمام بالمجالات البحثية...

شمخاني: دول المنطقة عليها منع ايجاد بؤر جديدة مزعزعة للامن ومثيرة للقلق

دعا امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني دول المنطقة للعمل عبر حسن الجوار وتضافر الجهود على منع ايجاد بؤر جديدة مزعزعة للامن ومثيرة للقلق.

واعرب شمخاني عن سروره لارساء السلام بين البلدين اذربيجان وارمينيا وعودة المناطق المحتلة الى ارضها الام اذربيجان، متمنيا النجاح للحكومة والشعب الاذربيجاني في مسار النمو والازدهار.

واكد ضرورة رفع العلاقات بين طهران وباكو الى اعلى مستوياتها واضاف: ان اكمال المشاريع المشتركة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية وبدء التعاون الجديد في مختلف المجالات بحاجة الى اهتمام اكثر جدية.

وزارة الصحة الإيرانية: عدد الإصابات بفيروس كورونا يبلغ نحو 10 ألفا وعدد الوفيات 295 حالة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الأربعاء 1ملیون و 72 الفا و620 شخصا و بوفاة 295 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 51 الف و212 شخصا.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 765 الفا و 639 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 295 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 51 الف و 212 شخصا...

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