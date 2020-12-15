ظريف: إدمان واشنطن على فرض الحظر والعقوبات انتهاك للقانون الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صرح ظريف في تغريدة على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، ان إدمان الولايات المتحدة على فرض الحظر والعقوبات وإنتهاك القانون الدولي تجسد مرة اخرى، في اشارة الى الحظر الجديد على تركيا .

وكان وزير الخارجية الأمريكي، قد أعلن أمس، فرض عقوبات على وزير الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير لتعاونه مع روسيا في شراء منظومة صواريخ S400.

وأشار مايك بومبيو في بيان صحفي إلى المادة 231 من قانون مكافحة العدو الخارجي عن طريق العقوبات (كاآتسا)، مضيفا أن العقوبات التي فرضت اليوم على المسؤول التركي والضباط الاخرين تأتي لدورهم في اكمال صفقة الصواريخ الروسية الى تركيا.

ويشمل الحظر منع منح التأشيرات لهؤلاء المسؤولين للدخول إلى الولايات المتحدة./انتهى/