السعودية تعزل أكثر من 100 إمام وخطيب مسجد لعدم تحريضهم على الإخوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الإدارة العامة للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، رفعت لوزارة الشؤون الإسلامية طلبا بفصل أكثر من 100 إمام وخطيب بعد أن تم حصرهم خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح مصدر مطلع أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، الذي سبق ووجه تعميما لجميع الخطباء “بضرورة بيان الأثر السلبي، الذي تنتهجه جماعة الإخوان والتحذير من الفتنة، التي تحاول جماعة الإخوان إثارتها في المملكة على حسب زعمه”.

ودعا الوزير في منتصف الشهر الماضي إلى تخصيص خطبة الجمعة في المملكة حول بيان هيئة كبار العلماء، الذي صنف جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية”.

المصدر: وكالات

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