السفير القطري في إيران: العلاقات بين البلدين تاريخية تكسوها المحبة والصداقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السفير القطري في إيران محمد بن حمد الهاجري هنأ بلاده حكومة وشعباً في اليوم الوطني القطري.

وجاء في متن المباركة: "نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة يوم وضع الشيخ/ جاسم بن محمد بن ثاني (رحمه الله)، الحجر الأول في تأسيس بلدنا في الثامن عشر من ديسمبر عام 1878م".

وأضاف: نتقدم بالتهاني إلى باني نهضة ومؤسس دولة قطر الحديثة الامير حمد بن خليفة آل ثاني "حفظه الله" والذي تكلل عهده بالنجاحات وألبس دولة قطر العزة والتقدم والازدهار، وإلى سمو نائب الامير الشيخ/ عبد الله بن حمد آل ثاني "حفظه الله"، والشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلي والشعب القطري الكريم.

وأردف السفير القطري في إيران: "وإننا اذ نشارك حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني الصديق فرحتنا في اليوم الوطني، لنؤكد أن العلاقات الثنائية القطرية – الإيرانية أثبتت أنها تاريخية، وإن العلاقات بين الشعبين تكسوها المحبة والصداقة".

وأضاف: "اسال الله عز وجل ان يحفظ بلدنا من كل مكروه وان يعيد علينا هذه المناسبة بالصحة والسلامة والامن والامان، ودامت قطر حرة".

ومن جانبها تقدّمت وكالة مِهر للأنباء بأحر التبريكات والتهاني لقطر _حكومة وشعباً_ بهذه المناسبة الكريمة مؤكدةً موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم لكل ما بشأنه تعزيز أواصر الصداقة وتحقيق الإستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.

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