الخارجية الايرانية: أرسلنا ملف مراسم ليلة يلدا للتسجيل في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث الرسمي ورئيس مركز الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية أشار إلى قدم وعراقة هذه الطقوس القديمة، ودورها في التقارب والسلام بين أبناء المنطقة، وقال: "ليلة يلدا" كانت ليلة انتصار النور على الظلام ورمزا للمساواة بين الإيرانيين.

وتابع: "النظرة الثقافية لحضارة دول المنطقة تزداد قوة يوما بعد يوم، وهذه العناصر الثقافية هي العناصر الموحدة لشعوب المنطقة".

وقال المتحدث ورئيس مركز الدبلوماسية العامة والإعلام التابع لوزارة الخارجية "العام المقبل، سنسجل ليلة يلدا في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو ".

/انتهى/