انطلاق اجتماع وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده قد اعلن في وقت سابق من اليوم أن وزراء خارجية اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقدون جلسة غير رسمية عبر الاينترنت لبحث التطورات على مدى الاشهر الماضية فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وکانت منسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي هلغا اشميت قد اعلنت في بيان صدر بعد الاجتماع الاخیر للمدراء السياسيين في هذه اللجنة عن اتفاق المشاركين في الاجتماع على عقد جلسة غيررسمية لوزراء الخارجية اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الیوم الاثنین عبر الفيديو كنفرانس./انتهى/