الترويكا الأوروبية مثل أميركا مسؤولة عن إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، استعرض في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر ، ملخصا لمفاوضاته حول الاتفاق النووي مع الترويكا الاوروبية .

وكتب ظريف انه اكد في اجتماع وزراء خارجية الدول الباقية في الاتفاق النووي 1. هذه هي الفرصة الأخيرة للدول الأوروبية الثلاث / الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي . 2. تثبت البيانات المتعلقة بحجم التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي بين عامي 2014 و 2019 أن الترويكا الأوروبية / الاتحاد الأوروبي انتهكت التزاماتها في الاتفاق النووي.3. الترويكا الأوروبية ، مثل الولايات المتحدة ، هي المسؤولة عن إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالإيرانيين.

واشار ظريف في تغريدة أخرى إلى بعض التصريحات الصادرة عن دول غربية بشأن الحاجة إلى التفاوض على الأطر الزمنية للاتفاق النووي وقال ان التقويم الزمني للاتفاق النووي لايمكن فصله عن هذا الاتفاق فإعادة التفاوض مرفوض ./انتهى/