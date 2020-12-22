الصين ترد على ترامب:لواشنطن "صيتا سيئا" في هجمات القرصنة الإلكترونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال: "تعارض الصين بشدة تسييس قضية أمن الإنترنت وتلطيخ السمعة بالوحل، فهذا لا يساعد في حل مشكلة هجمات القراصنة، بل يمكن أن يقوض الثقة المتبادلة بين الدول ويؤثر على تعاونها في هذا المجال".

وأضاف أن "للولايات المتحدة نفسها سمعة سيئة من حيث هجمات القراصنة".

وجاءت تعليقات المسؤول الصيني ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المسؤولية المحتملة للصين عن الهجوم الإلكتروني الأخير على الوكالات الفدرالية الأمريكية.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية الأسبوع الماضي، أن "قراصنة مرتبطين بحكومة أجنبية اخترقوا أنظمة وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الاتصالات والمعلومات الوطنية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية"./انتهى/