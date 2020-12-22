  1. إيران
  2. السياسة
٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٩:٥٥ م

الأمم المتحدة:

إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران يتعارض مع أهداف خطة العمل المشتركة

إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران يتعارض مع أهداف خطة العمل المشتركة

أعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، والتي تم رفعها كجزء من اتفاقية خطة العمل المشتركة الشاملة، يتعارض مع أهداف الخطة والقرار 2231.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان ديكارلو، قالت خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "نأسف للخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة عندما انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة" مضيفةً أن "تجديد الولايات المتحدة لجميع عقوباتها الوطنية، والتي رُفعت بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، يتعارض مع الأهداف الواردة في الخطة والقرار رقم 2231".

وفقا لها، فإن قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد تصريح تجارة النفط مع إيران وتشغيل بعض مشاريع حظر الانتشار النووي يمكن أن يمنع إيران والدول الأعضاء الأخرى من الامتثال لبعض بنود خطة العمل المشتركة الشاملة والقرار 2231.

بدوره ، جدد نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، موقف الولايات المتحدة من إطلاق آلية إعادة العقوبات ضد إيران وفق القرار 2231.

ويذكر في هذا الصدد أيضاً، أن باقي الأعضاء، الوسطاء الدوليين، "الخمسة" رفضوا من جانبهم، هذه الخطوة من الولايات المتحدة. وأعلن الشركاء الأوروبيون لواشنطن، أنهم ينوون الاستمرار في الالتزام بشروط الصفقة مع إيران، داعين طهران إلى التقيد بها.

المصدر: سبوتنيك

/انتهى/
رمز الخبر 1910392

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات