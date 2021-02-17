تصريحات استفزازية لمندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أنه بينما تحاول الدول الغربية بطريقة ما إقحام إيران في التطورات الأمنية الأخيرة في العراق ، أوقع "ريتشارد ميلز" ، الممثل الأمريكي المؤقت لدى الأمم المتحدة ، الظروف على إيران للسماح بإجراء الانتخابات في العراق .

وقال المندوب الأمريكي المؤقت لدى الأمم المتحدة في بيان بشأن الانتخابات العراقية إن مواجهة تصرفات إيران وفصائل المقاومة المدعومة من ذلك البلد وفلول تنظيم داعش هي الشروط الأساسية لتوفير بيئة مواتية للعراقيين وانتخاباتهم "، رويترز للأنباء.

وفي حديثه في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في العراق ، شدد ريتشارد ميلز على أن أهم عقبة أمام خلق ظروف مواتية لانتخابات سلمية وآمنة وشاملة هي "الفصائل المقاومة والجماعات المتطرفة العنيفة والعوامل المزعزعة للاستقرار".

وأضاف المندوب الأمريكي في جزء آخر من خطابه: "توفير الظروف المواتية يعني مواجهة تصرفات إيران وفصائل المقاومة المدعومة من ذلك البلد ، وفي الوقت نفسه مواجهة فلول داعش ".

ريتشارد ميلز في جزء آخر من خطابه ، زاعمًا أن حكومة جو بايدن وعدت زميلها بالاستقرار والموثوقية لحكم العراق.

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