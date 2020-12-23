صنعاء تهدد باستهداف موانئ الأعداء في حال استمرار الحصار على موانئها

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف، أكد اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أما الحصار الذي تتعرض له الموانئ اليمنية، محذراً من أن موانئ أعداء اليمن لن تكون بمأمن في حال استمر حصارها للموانئ.

وأضاف: "إن استمرار تحالف دول العدوان السعودي في ممارسة سياسة العقاب الجماعي لليمنيين لا تساهم بأي شكل من الأشكال في الدفع نحو إجراءات التسوية السياسية السلمية".

وأكمل قائلاً ان "إعلان دولتي العدوان السعودية والإمارات المتكرر بشأن دعمها للعمل الإنساني الإغاثي في اليمن، يصطدم بحقيقة استمرارهما في ممارسة سياسة التجويع".

المصدر: الميادين

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