ظريف يهنئ بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) لمسيحيي الشرق

وأفادت وکالة مهر للأنباء، نقلا عن المركز الاعلامي للخارجية الايرانية ان ظريف كتب اليوم الجمعة في تغريدة على موقع تويتر: " في ميلاد السيد المسيح نبارك لكل مسيحيي شرقنا الأصيل لاسيما الذين يشاركوننا الإنسانية والوطن منذ فجر التاريخ والحضارة والذين لطالما ضحينا من أجل بقائهم إلى جوارنا وتعايشهم معنا في المنطقة. عسى أن يكون عاماً واعداً بإرادة الخير والحق والتسامح".

وكان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرا نية محمد جواد ظريف قد بارك في تغريدة له يوم امس الخميس عيد ميلاد المسيح عليه السلام لجميع مسيحي العالم ./انتهى/