قائد الثورة يهنئ المسيحيين والمسلمين بذكرى مولد النبي المسيح (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء خلال التغريدة التي نشرت باللغة الإنجليزية على حساب قائد الثورة الإسلامية في تويتر: "أهنئ جميع المسيحيين والمسلمين في العالم، ولا سيما مواطنينا المسيحيين، بذكرى ميلاد النبي المسيح عليه السلام".

وفي أجواء عيد ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) وبمناسبة حلول ذكرى ميلاد النبي ورأس السنة الميلادية الجديدة تعيد وكالة مهر للأنباء، نشر النداء الذي وجهه سماحته بهذه المناسبة السعيدة.

بسم الله الرحمن الرحيم

أبارك لجميع مسيحيي ومسلمي العالم وخصوصاً مسيحيي بلادنا حلول ذكرى ميلاد النبي العظيم عيسى المسيح والذي يترافق مع بدء العام الميلادي الجديد.

كان ذاك النبي المصطفى من قبل الله تعالى يدعو الناس إلى طريق الله والذي هو طريق سعادة الإنسان ويحذرهم من إتباع الأهواء والرغبات وتعكير صفو الروح الإنسانية بالقبائح والظلم والمعاملة السيئة. قامت القوى الطاغوتية والفاسدة والمتجبرة وعبدة المال والسلطة بأذية ذاك النبي الإلهي واتهامه واستهداف حياته وبعد أن آواه الله جلَّ وعلا إلى حضن حفظه وأمانه، قاموا بتعذيب حوارييه وأتباعه لسنوات طويلة بشكل فظيع؛ لكي يمحوا تعاليمه المعادية للفساد والظلم والشرك وإتباع الأهواء وإشعال الحروب وخداع الناس. لم يكن بإمكان الفاسدين والظالمين وأتباع الأهواء ومشعلي الحروب وخادعي الناس تحمل دين الله ونبيه وأتباع طريق الله.

اليوم أيضاً هكذا قوى غير مستعدة لتحمل عبدة الله وأتباع دين الله وطالبي الحقيقة. إتّباع النبي عيسى عليه السلام يستوجب نصرة الحق والتبرؤ من القوى المعادية للحق. آمل أن يُحيي المسيحيون والمسلمون في كل نقاط العالم درس السيد المسيح عليه السلام العظيم هذا في حياتهم وعملهم.

أسأل الله تعالى أن يحمل العام الميلادي الجديد أفضل الأيام لجميع الشعوب ولكل البشرية.

السيد علي الخامنئي