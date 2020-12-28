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٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٤ م

في ذكرى ملحمة التاسع من دي (يوم البصيرة وميثاق الأمة مع الولاية؛

الجيش الايراني: الجيش جاهز للتصدي لأي فتنة داخلية أو خارجية

الجيش الايراني: الجيش جاهز للتصدي لأي فتنة داخلية أو خارجية

أصدر جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بياناً في ذكرى ملحمة التاسع من دي (يوم البصيرة وميثاق الأمة مع الولاية) يؤكد فيه على جهوزية الجيش التامة لحماية الجمهورية الاسلامية من الأعداء والفتن الداخلية أو الخارجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية أصدر بياناً  في ذكرى ملحمة التاسع من دي (يوم البصيرة وميثاق الأمة مع الولاية) يقول فيه ان الذكرى السنوية لاستعراض البصيرة وميثاق الامة مع الولاية تمثل صفعة مدمرة تمحو الفتن الداخلية والخارجية، وتسبب في عار وهزيمة أعداء الثورة الإسلامية.

وأضاف البيان ان العدو الماكر والمحتال، الذي جرب طوال ثلاثة عقود، كل الوسائل الممكنة ضد الشعب الايراني المجيد بما في ذلك الانقلابات، وفرض الحرب، والاغتيالات الجبانة. مؤكداً ان الجيش الايراني يتمتع بالاستعداد التام لحماية الجمهورية الاسلامية من الأعداء والفتن الداخلية أو الخارجية.

/انتهى/
رمز الخبر 1910521

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