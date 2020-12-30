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٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٦ ص

قائد الحرس الثوري:

عظام العدو تتهشّم آنا بعد آنٍ/ ضرورة انسحاب الأميركان من المنطقة

عظام العدو تتهشّم آنا بعد آنٍ/ ضرورة انسحاب الأميركان من المنطقة

صرح عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني أكد في جلسة مغلقة للمجلس أن عظام العدو تتهشّم آنا بعد آنٍ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار ممثل اهالي تبريز في مجلس الشورى الاسلامي احمد علي رضا بيكي، الى الجلسة العلنية للمجلس صباح اليوم الاربعاء، وقال: قدم العميد إسماعيل قاآني قائد قوة القدس بالحرس الثوري، شرح في هذه الجلسة آخر المستجدات في المنطقة.

واضاف: ان قائد قوة القدس قدم كذلك تقريرا عن تشكيلات قوات المقاومة في المنطقة.

واردف النائب علي رضا بيكي: ان العميد قاآني قال ان انسحاب القوات الاميركية من المنطقة بات وشيكا بحسب الإجراءات المدرجة على أجندة قوى المقاومة.

واشار ممثل اهالي تبريز في مجلس الشورى الاسلامي، الى ان هذه الجلسة البرلمانية كانت في الواقع إحياءً لذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني./انتهى/

رمز الخبر 1910560

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