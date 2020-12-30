عظام العدو تتهشّم آنا بعد آنٍ/ ضرورة انسحاب الأميركان من المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار ممثل اهالي تبريز في مجلس الشورى الاسلامي احمد علي رضا بيكي، الى الجلسة العلنية للمجلس صباح اليوم الاربعاء، وقال: قدم العميد إسماعيل قاآني قائد قوة القدس بالحرس الثوري، شرح في هذه الجلسة آخر المستجدات في المنطقة.

واضاف: ان قائد قوة القدس قدم كذلك تقريرا عن تشكيلات قوات المقاومة في المنطقة.

واردف النائب علي رضا بيكي: ان العميد قاآني قال ان انسحاب القوات الاميركية من المنطقة بات وشيكا بحسب الإجراءات المدرجة على أجندة قوى المقاومة.

واشار ممثل اهالي تبريز في مجلس الشورى الاسلامي، الى ان هذه الجلسة البرلمانية كانت في الواقع إحياءً لذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني./انتهى/