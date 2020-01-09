العميد قاآني: التشييع العظيم للشهيد سليماني يثبت التفاف الشعب حول محور المقاومة

جاء ذلك في خطاب العميد اسماعيل قاآني أمام قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمراسم تأبين الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه في طهران اليوم الخميس.

وقدم اللواء قاآني التعازي لقائد الثورة الاسلامية باستشهاد الشهيد الفريق سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس ورفاقهما.

وأعتبر أن الشهيد سليماني قائد مختلف ميادين المقاومة والجندي المخلص للولاية وحامل لواء المقارعة المتعددة الجوانب لاميركا المجرمة والكيان الصهيوني والمدافع عن المظلومين في المنطقة.

ولفت قائد قوات القدس الى الضربة الصاروخية الايرانية للقواعد الاميركية، مؤكدا أن هي الصفعة الاولى لاضخم قوة مادية في العالم، وإن شاء الله ستكون تكملة للقرار الهام المتخذ من قبل البرلمان العراقي وإرادة شعوب المنطقة الرامية لطرد الوجود الاميركي والاستكبار العالمي من المنطقة.

وأعرب العميد قاآني عن شكره وتقديره لاهالي مختلف المدن العراقية والشعب الايراني للمشاركة الواسعة بتشييع جثامين الشهداء مؤكدا أن المسيرات الضخمة في ايران أثبتت للعالم مرة أخرى عظمة هذا البلد الثوري./انتهى/.