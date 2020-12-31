خطيب زاده لبومبيو: العالم يرفض ان يكون رهينة تنمركم/ 6 الاف و 272 إصابة جدیدة بكورونا

خطيب زاده لبومبيوم: العالم يرفض ان يكون رهينة تنمركم

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة" على بومبيو قائلاً: بعد أربع سنوات من الهزيمة القصوى ، لجأ بومبيو بشدة إلى دعاية لا أساس لها يقدم من خلالها الكارثة التي تسبب فيها واثارها، في حلة نجاح.

و جاء في تغريدة لزادة على موقع تويتر رداً خلالها على بومبيو: "بعد أربع سنوات من الهزيمة القصوى، لجأ بومبيو بشدة إلى دعاية لا أساس لها يقدم من خلالها الكارثة التي تسبب فيها واثارها، في حلة نجاح.

وأضاف: ان الخبر الهام هو ان الناس ليسوا ساذجين والعالم يرفض أن يكون رهينة تنمركم. سارعوا بالرحيل!.

الحرس الثوري : نضال الشهيد سليماني كان لتمهيد الطريق نحو تحرير القدس

صرح المتحدث الرسمي باسم حرس الثورة الاسلامية الإيرانية العميد "رمضان شريف" في لقاء له مع موقع العهد الإخباري ان نضال الشهيد سليماني كان لتسهيل وتمهيد الطريق لتحرير فلسطين والقدس الشريف.

وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما الأبرار، التقى موقع "العهد" الإخباري المتحدث الرسمي باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف الذي أكد على "الكلمة التي قالها الأخ المجاهد اسماعيل هنية في مراسم تشييع الحاج قاسم ورفاقه، والتي كررها ثلاث مرات وهي أن الشهيد سليماني شهيد القدس، وهذه حقيقة، فنضال الشهيد سليماني كان لتسهيل وتمهيد الطريق لتحرير فلسطين والقدس الشريف"...

ايران تخصص 150 ألف دولار لكل من ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية

اعلنت المعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية عن تخصيص الحكومة الايرانية 150 ألف دولار لكل من ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية.

وبحسب المعاونية القانونية فإن مجلس الوزراء اقر في جلسته أمس الاربعاء بتخصيص 150 ألف دولار او مايعادله باليورو لكل من ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية والتي سيتم تسديدها لذويهم.

يذكر ان طائرة اوكرانية كانت قد اُسقطت عن طريق الخطا من قبل الدفاع الجوي الايراني صباح يوم 3 كانون الثاني /يناير 2020 بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران حينما كانت في رحلة لها من طهران الى كييف ما ادى الى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 وغالبيتهم من الايرانيين اضافة الى افراد الطاقم التسعة الاوكرانيين.

الصحة الإيرانية: تسجیل 149 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و 218 الاف و753 شخصا وبوفاة 149 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 55 الفا و95شخصا.

و اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 272 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و218 الف و753 شخصا من بينهم 5128 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 978 الفا و 714 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 149 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 55 الفا و 95 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان سبعة ملايين و 566 الفا و 946 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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