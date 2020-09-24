اللواء حسين سلامي: نضاعف قوتنا ولن نتوقف مطلقا وسنزيد من مدى أسلحتنا/ تسجيل 184 وفاة بفايروس كورونا

العميد فدوي: سنرد على أمريكا بقوة إذا ارتكبت أية حماقة ضد إيران

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الايراني العميد علي فدوي، ان الأميركيين سيواجهون بقوة لا يمكن أن يتصوروها اذا ارتكبوا حماقة جديدة ضد الجمهورية الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد فدوي أكد في تصريح أدلى به إلى قناة "الميادين" اليوم الاربعا، أكد أن مساعي اميركا لتشكيل تحالفات ضد الثورة الاسلامية هي مساعي قد عفى عليها الدهر، مضيفا انهم لم ولن ينجحوا في تشكيل أي تحالف جديد ضد الثورة الإسلامية.

وتابع قائلا: الأفضل أن يأتي الاميركان الى الخليج الفارسي لأنهم سيكونون في متناول يدنا، مردفا: إذا ارتكب الأميركيون حماقة جديدة فسيواجهون بقوة لا يمكن أن يتصوروها.

واكد نائب قائد الحرس الثوري، ان أميركا لن تنجح في تحقيق أهدافها بفرض حظر السلاح على ايران...

اللواء سلامي: لا نخشى القوى الكبرى وتهديداتها/ نضاعف قوتنا ولن نتوقف مطلقا وسنزيد من مدى أسلحتنا

أكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تخشى القوى الكبرى وتهديداتها، لافتا أن "قوتنا نضاعفها بشكل مطرد، ولن نتوقف مطلقا وسنزيد من مدى أسلحتنا".

واردف قائد الحرس الثوري قائلا: من ناحية أخرى، نحن نضاعف قوتنا بشكل مطرد، ولن نتوقف مطلقا وسنزيد من مدى أسلحتنا.

واضاف: لقد ابتعد أسطولنا البحري عن مستوى سطح البحر وأصبح اليوم قوة بحرية محمولة جوا بمزيج من الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات المائية، وقوتنا تزداد تحت مستوى سطح البحر، ونضاعف قدراتنا على سطح البحر وتحت السطح وفوقه...

الحرس الثوري يرصد حاملة الطائرات الاميركية "نيميتز" بطائرات مسيرة محلية الصنع

اكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال "علي رضا تنكسيري" بانه تم رصد واعتراض حاملة الطائرات الاميركية "نيميتز" والسفن المرافقة لها قبل دخولها مضيق هرمز والخليج الفارسي بطائرات مسيرة وطنية الصنع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال "علي رضا تنكسيري" اكد بانه تم رصد واعتراض حاملة الطائرات الاميركية "نيميتز" والسفن المرافقة لها قبل دخولها مضيق هرمز والخليج الفارسي بطائرات مسيرة وطنية الصنع.

واعلن الادميرال تنكسيري في تصريحه اليوم الاربعاء خلال مراسم انضمام 188 طائرة مسيرة ومروحية للقوة البحرية للحرس الثوري بانه خلال عملية الرصد والاعتراض تم تحديد حاملة الطائرات "نيميتز" بمعية السفن الحربية المرافقة لها والتي تشمل المدمرتين 114 و 115 والبارجتين 58 و 59 والفرقاطتين الدوريتين 9 و 12 وسفينة خفر سواحل 1333 تابعة للجيش الارهابي الاميركي، قبل دخولها مضيق هرمز والخليج الفارسي.

تسجيل 184 وفاة و3605 إصابات جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري عن تسجيل 184 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد حتى الآن إلى 24 ألفا و840 حالة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لاري أضافت في تصريح صحافي أدلت به اليوم حول آخر إحصاءات فيروس كورونا في البلاد، أضافت أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 3605 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 432 ألفا و798 إصابة حتى الآن.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة إلى رقود 3948 مريضا في أقسام العناية المركز في المستشفيات، لافتة إلى تعافي 365 ألفا و846 مريضا حتى الآن من فيروس كورونا.

وأوضحت أنه جرى حتى الآن 3 ملايين و828 ألفا و330 اختبارا لتشخيص فيروس كورونا في البلاد...