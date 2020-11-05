قائد الحرس الثوري: لتكن أيديكم على الزناد دومًا / 419 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيران

قائد الثورة يوافق على إقتراح عفو وتقليل محكومية لعدد من المحكومين

وافق قاد الثورة الإسلامية آية الله السيد "علي خامنئي" على إصدار عفو وتخفيف محكومية لعدد من المحكومين وذلك بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعظم (ع) والإمام جعفر الصادق (ع).

وأفادت وكالة مهر للانباء ان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "علي خامنئي" وافق على إقتراح رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام والمسلمين" إبراهيم رئيسي" في العفو وتخفيف محكومية 3780 من المحكومين في المحاكم العمومية والثورية، والمحكمة الخاصة بالقوات المسلحة.

وجاء هذا العفو بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعطم محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام.

الرئيس روحاني: لا نعير اهتماما إطلاقا لمن يتقلد الحكم في البيت الأبيض

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بانه ليس من المهم لإيران من يكون الرئيس القادم في اميركا بل المهم هو عودة اميركا للقانون والالتزامات الدولية او متعددة الاطراف واحترام الشعب الايراني بدلا عن تهديده وفرض الحظر عليه.

وأضاف، ليس من المهم لنا الحزب والفرد الفائز في الانتخابات الاميركية بل المهم هو الاسلوب والسياسة التي ستتخذها الحكومة القادمة وقال: لتعد اميركا الى القانون وجميع المعاهدات الدولية ومتعددة الاطراف واحترام الشعب الايراني. اننا نريد ان يحل الاحترام بدل الحظر...

قائد الحرس الثوري: لتكن أيديكم على الزناد دومًا

نوه قائد الحرس الثوري إلى خبث ومؤامرات الأعداء ضد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني وضرورة الاستعداد الكامل والمستمر للتهديدات، فيما وجه الخطاب إلى قادة ومقاتلي سلاح الجو قائلا: "يجب أن تكون أيديكم دوما على الزناد".

وخلال مراسم ازاحة الستار قال اللواء سلامي، ان الثورة الإسلامية اليوم تنمو وتتطور وتتوسع وتتغلب على الأعداء، ومن جهة أخرى، يواجه أعداؤنا انحدارا في القوة وانحسارها ويتسارع هذا التراجع يوما بعد يوم، لكن تهديدات العدو لا زالت قائمة...

تسجيل 419 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيران

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، عن وفاة 419 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين الى36 الفا و579 شخصا، في وقت صنفت فيه 27 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، أعلنت اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل8452حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 646 الفا و164حالة لغاية الان بينهم 5426 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 500 الف و400 شخص حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان5 ملايين و73 الفا و 34 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.