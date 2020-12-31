اقدام القوات الامريكية المُعتدية ستَنقَطِع من المنطقة بجهود شعوبها

وأفادت وكالة مِهر للانباء، ان الرئيس روحاني قال اليوم الخميس في كلمة له القاها خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية لوزارة الطاقة : ان الجميع ادرك انه طالما تتواجد القوات الامريكية في المنطقة فان المنطقة لن تهنئ بالكامل وان شعوب المنطقة ستقطع يوما ما اقدام هؤلاء الجناة والمعتدون.

واشار رئيس الجمهورية الى الذكرى السنوية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني و ابومهدي المهندس على ايدي القوات الامريكية في العراق وقال : ان العدو ارتكب عملا خاطئا وتكبد الاضرار جراء هذا الاغتيال الوحشي ، مشددا على ان الشعب الايراني والشعوب في المنطقة ستقف بصلابة وبامل أكبر في طريق المقاومة واستقلال المنطقة.

ووصف الرئيس روحاني الانجازات التي حققها الشهيدان قاسم سليماني وابومهدي المهندس بالقيمة وقال : استشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هو ظلم لا يغتفرمن قبل ترامب ، ترامب ارتكب الكثير من الجرائم ، لكننا لن ننسى هاتين الجريمتين... الشعب الايراني والشعوب في المنطقة ستنتقم لهذه الدماء يوما ما..

واضاف: كان الرئيس ترامب مثل صدام الذي فرض علينا 8 اعوام من الحرب وتم الاطاحة به .. ترامب فرض علينا 3 اعوام من الحرب الاقتصادية وسيسقط خلال الأسابيع المقبلة.. لافتا الى هذه الجرائم ستكون وصمة عار على جبين ترامب في التاريخ.

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