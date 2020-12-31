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٣١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٥:٥٣ م

وزير الدفاع الإيراني:

جميع الاجهزة اللازمة لقطاع الاتصالات سيتم إنتاجها داخلياً

جميع الاجهزة اللازمة لقطاع الاتصالات سيتم إنتاجها داخلياً

صرح وزير الدفاع و اسناد القوات المسلحة الايرانية "أمير حاتمي" خلال حفل تدشين خط إنتاج المنتجات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الدفاع انه و بمساعدة الشركات القائمة على المعرفة والقوات المسلحة سيتم انتاج جميع المنتجات الإلكترونية والاتصالات داخل البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد "أمير حاتمي" قال اليوم الخميس ، في حفل افتتاح مجمع إنتاج المنتجات الإلكترونية واجهزة الاتصالات التابع لوزارة الدفاع بان السعة الانتاجية لهذا المجمع الذي بني في مساحة حوالي 2500 متر تبلغ أكثر من 10 آلاف من مختلف الاجهزة الالكترونية شهريًا".

وقال ان تدشين هذا المجمع سيسهم في الاكتفاء الذاتي في الصناعة الدفاعية و القوات المسلحة.
وأشار  العميد حاتمي: ان هذه المنتجات توفر ارضية تقديم خدمات اسهل واسرع واكثر امانا للقوات المسلحة في مجال الاتصالات مما ستسهم في تعزيز قدرات هذه القوات.
واوضح ان تحقيق هذه الانجازات سيعزز قدرات القوات المسلحة ويحسن قدرة الردع كما يخلق فرص عمل لكثير من الشباب الايرانيين.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1910607

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