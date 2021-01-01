نحن مدينون للشهيد القائد سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الفياض في كلمة له خلال الحفل التأبيني الذي اقيم في جامعة طهران بذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس، "نحن أصحاب العزاء في القائد قاسم سليماني فضيفنا المغدور استشهد على أرض العراق، وان العراق مدين للشهيد القائد قاسم سليماني لما قدمه في عمليات التحرير ضد عصابات داعش الارهابية".

واوضح أن "الشعب العراقي عشق الشهيد القائد سليماني في ظرف كانت فيه المنطقة تتعرض لعملية تزييف للوعي".

واضاف، أن "الشعب العراقي تمكن من معرفة الطريق الصحيح ليكون حاضرا في كل قضايا الأمة وفي مقدمها قضية فلسطين"، مشيراً الى أنه "لا يمكن للعراق أن يمشي في الطريق الذي سار فيه بعض ضعاف النفوس فالعراق سيبقى إلى جانب فلسطين"./انتهى/