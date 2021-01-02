القضاء تعرض لضغوط داخلية وخارجية بشأن التحقيق جريمة المطار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال العقابي في بيان، إن “هناك قائمة تضم أكثر من 40 متهما بجريمة اغتيال قادة النصر بينهم عراقيون وأميركان”، مبينا أن “القضاء العراقي ابلى بلاء حسنا في التحقيق بالجريمة وانتهى التحقيق الى نهايات جيدة”.

وأضاف العقابي، أن “القضاء العراقي تعرض الى ضغوط داخلية وخارجية للتأثير على سير التحقيق لكن القضاء تصرف بمهنية”، مشيرا إلى أن “النتائج ستعلن خلال أيام قليلة”.

ولفت العقابي إلى أن “عملية الاغتيال كانت غادرة بكل المعايير”، مشيرا إلى أنه “تم استدراج الحاج قاسم سليماني الى العراق بطريقة هبيثة ومخادعة ترتقي الى ممارسات البلطجية”. /انتهى/

المصدر: المعلومة