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٠٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٤٩ ص

السفير الايراني لدى بغداد يزور مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس

السفير الايراني لدى بغداد يزور مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس

قام سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بغداد، يوم الجمعة، بزيارة مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس وحضر مراسم احياء الذكرى السنوية الاولى لاستشاده ورفاقه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن السفير ايرج مسجدي شارك يوم الجمعة، في مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وأدى التحية والاحترام لشهداء المقاومة.

وقرأ السفير في هذه المراسم سورة الفاتحة على روح الشهيد ابو مهدي المهندس، وأرواح رفاقه شهداء المقاومة.

الجدير بالذكر، ان القوات الاميركية الارهابية وفي عملية غادرة جبانه قامت بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2020، باستهداف قائد قوة القدس بالحرس الثوري وابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، ما ادى الى استشهادهما ورفاقهما. وفي اول رد فعل على هذا الفعل الجبان، صوت البرلمان العراقي على اخراج القوات الاميركية من العراق.

رمز الخبر 1910625

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