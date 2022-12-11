حركة حقوق تطالب بالكشف عن نتائج التحقيق الخاصة باغتيال قادة النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب عن حركة حقوق، سعود الساعدي، في حديث لوكالة ”العهد نيوز”، أن الحكومة مطالبة بالافصاح عن نتائج التحقيق الخاصة باغتيال قادة النصر وعرض الملف على مجلس النواب “.

وأضاف أن ” حادثة مطار بغداد جريمة لا يمكن السكوت عنها أو عدم المطالبة بالكشف عن اجراءات التحقيق “، وأشار إلى أن ” انه صار لزاما على حكومة محمد شياع السوداني بالافصاح عن نتائج التحقيق باسرع وقت ممكن وعرض النتائج على البرلمان “،

واكد الساعدي أن حكومة تصريف الأعمال سوفت ملف اغتيال قادة النصر وعدم كشف النتائج بحادثة مطار بغداد “.

انتهى/