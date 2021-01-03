سلطات الكيان الصهيوني تستشيط غضباً عقب تصريحات ظريف

وأفادت وكالة مهر للانباء ان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، علق على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، التي كشف فيها ان الصهاينة يخططون لشن هجمات على قوات أمريكية في المنطقة لجر واشنطن إلى حرب ضد إيران، بأن إسرائيل ترفض هذه الاتهامات.

ووصف شتاينتس هذه الاتهامات بـ"غير العقلانية" على حد زعمه وهو ما رد به الوزير الإسرائيلي، أيضا، على خبر لهيئة البث الإسرائيلية " وأضاف وزير الطاقة الإسرائيلي أن اسرائيل هي التي يجب أن تكون في حالة تأهب تحسبا لضربة إيرانية محتملة في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الشهيد قاسم سليماني.

وفي السياق نفسه، شدد شتاينتس على ضرورة أن "يكون أي اتفاق مستقبلي مع إيران أفضل من السابق، بالإضافة إلى أن يهدف الاتفاق إلى تفكيك المشروع النووي الإيراني وليس تجميده".

المصدر: سبوتنيك

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