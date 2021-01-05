انطلاق مناورات الطائرات المسيرة للجيش الايراني في سمنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح الأدميرال محمود موسوي، مساعد أركان الجيش لشؤون العمليات في معرض شرحه لأبعاد هذه المناورات، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت اليوم من أقوى دول العالم في مجال الطائرات بدون طيار.

وأضاف: في التدريبات القتالية الكبيرة للطائرات المسيرة للجيش، ستجري مناورات قتالية مشتركة وكبرى لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية بمشاركة مئات الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي للجيش .

وأشار الأدميرال موسوي إلى من بين التمارين التي يتم تنفيذها في الجزء العملياتي من هذه المناورات، تنفيذ عمليات قتالية بطائرات بدون طيار تشمل اعتراض جوي وتدمير أهداف جوية باستخدام صواريخ جو - جو وتدمير أهداف برية بالقنابل وصواريخ جو - جو، وكذلك الاستخدام الواسع للطائرات المسيرة الانتحارية .

وتابع مساعد اركان الجيش لشؤون العمليات قائلا، ان المناورات ستشمل ايضا تحليق الطائرات المسيرة للقوة البحرية من القطع البحرية في المياه الجنوبية للبلاد، كما أن طائرات مسيرة انتحارية نقطوية بعيدة المدى ستحلق لتدمير أهداف حساسة في عمق أرض العدو.

كما اشار الى مشاركة وحدات الطائرات المسيرة من مناطق البلاد الاخرى لمراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية و هي من التمارين القتالية المهمة الاخرى للطائرات المسيرة.

وتطرق الادميرال موسوي، الى تنظيم معرض على هامش اقامة المناورات، لعرض بعض معدات الطائرات المسيرة والإنجازات والأنظمة الفرعية التي أنتجها خبراء البلاد في الجيش والتصنيع الدفاعي بحضور كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة./انتهى/