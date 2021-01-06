الهدف الاستراتيجي من الانتقام الحازم هو قطع دابر الأمريكيين من المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي أكد خلال المناورات الكبرى للطائرات المسيرة ان ايران هي من تحدد زمان ومكان وحجم ضربة الانتقام الحازمة حيث سيكون أصغر أهداف ضربة الانتقام هذه اخراج وقطع دابر الأمريكان من المنطقة. مضيفاً ان اجراء هذه المناورات الكبرى هي بمثابة تحذير للأعداء لاعادة التفكير وعدم اتخاذهم لحسابات خاطئة.

وصرح اللواء موسوي قائلاً: في التدريبات القتالية الكبيرة للطائرات بدون طيار التي أجراها جيش الجمهورية الإسلامية، تم إظهار جزء فقط من قدرة الطائرات بدون طيار في الجيش بمهام مختلفة، لكن قدرات الطائرات بدون طيار لدينا أكثر بكثير مما لوحظ.

وأكد انه في حال أخطأ العدو في حساباته، فسيتلقى حتما ضربة من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستجعله يندم على أي إجراء اتخذه حتى الآن.

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