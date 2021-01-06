السيد مرتضى السندي: الإمام الخامنئي حدد التكليف “طرد القوات الأميركية من المنطقة”

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال السندي بأن الشهيد قاسم سليماني أفنى حياته كلها في سبيل الله جهاداً وعملاً ومقاومة ودفاعاً عن المظلومين المستضعفين في الأرض” مؤكدا بأن كل الوفود التي أتت من أصقاع الأرض لتصل إلى هذا القبر الشريف هي وفاءً لهذه الدماء الطاهرة الزكية ووفاءً لهذا الجهاد الكبير الذي قدمه الشهيد سليماني في سبيل الإسلام.

وأضاف “نحن كلنا مدينون إلى هذه الدماء الطاهرة الزكية التي أريقت ظلماً وعدواناً من قبل أبشع خلق الله في الأرض الولايات المتحدة وقوى الاستكبار”.

وأكمل القيادي في تيار الوفاء الإسلامي “اليوم نحن جئنا هنا، لنقول رسالتنا بأننا سائرون على نفس الخط الذي سار عليه الحاج قاسم، وأننا سنواصل المسير، ولن يتوقف هذا المسير، وأننا كلنا مستعدون للشهادة لأجل أن يستمر هذا الطريق، ولن نترك هذا الدماء تذهب هدراً”.

وأكد المعارض البحريني بأن السيد الإمام الخامنئي قد حدد التكليف وهو “طرد القوات الأميركية من المنطقة” معرباً عن أمله بأن يكون له وللمجاهدين مشاركة ومساهمة في ابعاد الولايات المتحدة الأميركية وشرها عن المنطقة.

/انتهى/

المصدر: موقع تیار الوفاء