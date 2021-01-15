الشيخ زهير عاشور من أكبر الغيارى على إحقاق الحق وإبطال الباطل

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أصدر سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم بياناً اليوم الجمعة 15 يناير 2021 م ،علّق فيه على قضية الشيخ زهير عاشور المخفي قسراً منذ ما يزيد على الـ 6 أشهر في سجون النظام الخليفي، كما تطرق لمسألة التضييق على السجناء وسلب حرياتهم وحقوقهم، وقد جاء نص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلَّى الله على رسوله النبي الكريم وآله الطيبين الطاهرين.

السلامُ على شعبِ البحرينِ الحرِّ الأبيّ، السلام على السجناءِ الأحرارِ من أبنائه الأبطال، الناطقين بكلمةِ الحقّ، والمنادين بالحريّة المرضية للخالق العظيم.

إنَّ سماحة الشيخ زهير عاشور واحدٌ من أبرز المطالبين بحقوق الشعب، وفي مقدمتها الحق السياسي، الذي هو الأساس الصُّلب لرعاية وضمان كلِّ الحقوق الأخرى.

وإنَّ الشيخ لمن أكبر الغيارى من أبناء الشعب على إحقاق الحق، وإبطال الباطل.

وكلُّ ما يناله من أذى، وتضييق، أو يناله غيره -من إخوانه السجناء السياسيين- هو أذى وتضييق، وانتقام من كلِّ أحرار الشعب، واستهتارٍ بالحقوق.

والشعبُ الذي لا يهمُّه شأن أبنائه المدافعين عنه يعطي بذلك بصمة سخيفةً، مخزيةً على قبول الذلّ له كلِّه.

وحاشا لشعبِ البحرين أن يكون ذاك الشعب الساقط المنكر للجميل.

دَيْنٌ للشعب كلّ الشعب الحرّ في عنق حكومة البحرين أن تطلق كلّ سجينٍ من سجناء الحراك السياسيّ العادل.

كلُّهم في قلب الشعب، كلّهم أحبة الشعب، كلّهم مضحّون من أجل الشعب، كلّهم لا ينساهم شعبهم الغيور.

دمتَ شعباً عزيزاً غيوراً مطالباً بحقوقك شعب البحرين العظيم.

عيسى أحمد قاسم

15 يناير 2021