حجة الاسلام قمي: الشهيد سليماني كان رمزاً للحماسة والشجاعة والتدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس منظمة الدعاية الإسلامية محمد قمي أعرب في رسالة إلى المؤتمر الدولي "البطل في مرآة الفن والاتصال" عن أمله في أن تكشف نتائج هذا المؤتمر عن أبعاد جديدة لوجود اللواء سليماني.

وأكد الشيخ قمي على الدور البطولي للشهيدين سليماني والمهندس في تسطير أروع ملاحم البطولة في كتاب العصر الجديد والذين كرسوا حياتهم لاعلاء كلمة الله ودين الحق، وقد استشهدا وهم يحاربون المنافقين ومن أغشى الله على قلوبهم وأبصارهم بغية تحقيق هذا الهدف.

وأضاف ان الشهيد سليماني كان حقا رمزا للحماسة والشجاعة والتدين. وقد شهدنا اخماد فتنة داعش على يديه وقد ذكّرنا هو ورفاقه الأعزاء مرة أخرى بأمل انتصار الحق على الباطل حتى نؤمن أن الله لن يترك أنصار دينه لوحدهم.

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