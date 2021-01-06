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٠٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٢٣ م

مع تجاهل تام لعدم التزامها بتعهداتها؛

الترويكا الأوروبية تدعو ايران لوقف تخصيب اليورانيوم

الترويكا الأوروبية تدعو ايران لوقف تخصيب اليورانيوم

أصدرت الترويكا الأوروبية المتمثلة في الدول بريطانيا وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً يحثون فيه إيران بقوة على وقف تخصيب اليورانيوم بمعدل نقاء يصل إلى 20 %.

وأفادت وكالة مهر للانباء ان بريطانيا أعربت في بيان مشترك مع فرنسا وألمانيا عن كونها "قلقة للغاية" من شروع إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20% في الرابع من كانون الأول/ يناير.

وقالت الدول الثلاث اليوم الأربعاء "نحث إيران بقوة على وقف تخصيب اليورانيوم بمعدل نقاء يصل إلى 20 في المئة دون تأخير".

ومنذ أيام عبّرت المفوضية الأوروبية عن أسفها لاستئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة نووية تحت الأرض، وهو ما يشكل انحراف كبير عن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في العام 2015 حسب زعمهم، لكنها عبّرت عن اعتقادها بأن الاتفاق جدير بالحفاظ عليه.

المصدر: الميادين

/انتهى/
رمز الخبر 1910799

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