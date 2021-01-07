مناصرو ترامب يقتحمون مبنى الكونغرس.. و"الشيوخ" يوقف الجلسة

تتحدث وسائل إعلام أميركية عن إخلاء الشرطة أبنية في مقر الكونغرس في مواجهة متظاهرين مؤيدين لترامب، ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس يغادر مبنى الكونغرس.