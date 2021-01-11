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١١‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٠١ ص

ليبرمان:

تخطیط نتنياهو لسيناريو مشابه لما جرى في الكونغرس الأميركي

تخطیط نتنياهو لسيناريو مشابه لما جرى في الكونغرس الأميركي

 قال أفيغدور ليبرمان، إنه في حال خسارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، فإنه سيفعل أسوأ مما جرى في الولايات المتحدة الأميركية من أعمال شغب واقتحام للكونغرس.

وأضافت وکالة مهر للأنباء نقلا عن الغد أنه أضاف ليبرمان خلال حديثه لـ”إذاعة 103″ العبرية، أن “ما حدث في مبنى الكونغرس لن يكون شيئا مقارنة بما سيحدث هنا حال خسارة نتنياهو، أنا أعرفه جيدا، وهو يخطط لهذا السيناريو”.
وتابع “نتنياهو يريد البقاء في السلطة، ولو خسر الانتخابات فلن يعترف بها، “وليس لدي شك في أنه سيدعو أنصاره للخروج إلى الشوارع”.
وفي السياق ذاته، حذر المحلل الصهیوني رون بن يشاي من وقوع نفس أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الاميركي، التي وقعت في الولايات المتحدة، في مبنى الكنيست بالکیان المحتلة.
وكتب المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن الهجوم العنيف على الكونغرس، كان نتيجة ارتباط حماسي بين جماهير غاضبة، ورئيس شعبوي يعاني من مشاكل شخصية.
وقال بن يشاي، إن ما جعل هذا الربط قابلا للاشتعال، هي شبكات التواصل الاجتماعي، التي نشرت التحريض والأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة الوهمية، وتحريض ترامب.

/انتهی/

رمز الخبر 1910882

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