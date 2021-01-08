الهلال الاحمر الايراني يعلق استيراد لقاح فايزر من اميركا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف قوسيان اليوم الجمعة في حديث: انه كان من المقرر توفير لقاح فايزر بواسطة عدد من الاخصائيين الايرانيين المقيمين في اميركا، وارساله الى ايران إلا انه تم تعليق الموضوع اثر ما صرح به سماحة قائد الثورة الاسلامية اليوم.

يذكر ان رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني، كريم همتي، كان قد أعلن قبل ايام ان الجمعية ستقوم باستيراد 150 الف جرعة من لقاح فايزر بالتنسيق مع وزارة الصحة والعلاج و التعليم الطبي.

تجدر الاشارة الى ان سماحة قائد الثورة الاسلامية القى كلمة ظهر اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى انتفاضة اهالي مدينة قم في عام 1978 حظر فيها استيراد اللقاحات الاميركية والبريطانية الى البلاد، وقال: ان اميركا لو تمكنت من انتاج اللقاح لما شهدت مثل هذه الفضيحة، حيث ان بلغ عدد الوفيات فيها في يوم واحد نحو اربعة آلاف شخص./انتهى/