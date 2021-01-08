الحقيبة النووية بيد شخص واحد أحمق ومجنون وحاقد ومستبد هو ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى أن الحدث الأخير الذي حصل في واشنطن، حيث أن ترامب قطع عطلته وخطب بالمتظاهرين وحرضهم على الكونغرس والشيوخ والنواب المجتمعين للتصديق على الإنتخابات الأميركية، وبعد قليل هاجم المتظاهرون مبنى الكونغرس في مشهد اعتاد الأميركيون أن يقيموه في دول أخرى من العالم لإسقاط الأنظمة، ومنها في لبنان، ودخلت الحجود وسقط قتلى وجرحى وارتفعت الأصوات".

واعتبر أن "هذا الحادث خطير جدا ولا يمكن تسخيفه، ودلالاته خطير، في لبنان أحباء الأميركيين حاولوا تبسيطه وتسخيفه، لكن بايدن ونائبته والمسؤولين الأميركيين وصفوا ردة الفعل الخطيرة، والدعوات الى عزل ترامب، وهذه الحادثة تستحق التوقوف عندها ودراستها وتبين حقيقة الواقع القائم بأميركا وتكشف إدعاءات وحقيقة هذه الديمقراطية، والأميركيون لمسوا نتائج سياسة ترامب واستعداده لقتل حتى الأميركيين من أجل السلطة، وما شاهده العالم هو نموذج عما ارتكبه ترامب خلال سنوات حكمه الأربعة".

واعتبر أن "اليوم انكشفت حقيقته أمام شعبه، ويشكل الغطرسة الأميركية على الشعوب، وهو نموذج عقم ومصيبة الديمقراطية الأميركية الخالية من الضوابط، وكشف حقيقة الديمقراطية التي يحاول تعميمها على العالم، ونذكر بومبيو الذي كان يتحفنا بكيفية الحفاظ على أصوات الناخبين واحترام المتظاهرين ورأينا نموذجهم وقتل المتظاهرين".

وأضاف: "الله حمى الكرة الأرضية خلال 4 سنوات ويجب أن نتوسل اليه لأن الحقيبة النووية بيد شخص واحد إنسان أحمق ومجنون وحاقد ومستبد، ونطلب من الله أن يستر على العالم حتى تسليم السلطة الأميركية في 20 كانون الثاني".

في ملف المرفأ، أكد أن ما حصل في المرفأ هي قضية وطنية ويجب أن تبقى كذلك ولا يجوز تحويلها لقضية مناطقية أو طائفية أو سياسية، لأن الأذى لحق بالجميع، فالشهداء مسلمون ومسيحيون، والجرحى من الجميع وتضررت بيوت الجميع، وإصابة المرفأ أثرت باقتصاد الشعب اللبناني ككل، وهي قضية إنسانسة وطنية ولا يجوز تسييسها"، وأضاف "نحن سنتابع هذه القضية للنهاية، لأن هناك جو في البلد أن هناك من يحاوا تضييع التحقيق، وأتعهد أننا كحزب سياسي مصرون أن يصل هذا الملف لنهايته العادلة والصادقة بأقرب وقت لأنه سبب إنساني بالدرجة الأولى وثانيا لأنه من اللحظة الأولى وجهت الإتهامات واستخدم الملف ضد حزب الله، وثم على العهد ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر من باب أننا حلفاء".

ولفت الى أن "هناك التحقيق الفني أو ما يسمى التحقيق الجنائي، والجيش قام بالتحقيق بالإستعانة بخبرات، ومعلوماتنا أن التحقيقات انتهت أصبحت لدى المحقق العدلي، ونسأل: "ألا يحق لعوائل الشهداء والجرحى والشعب اللبناني أن يطلع على هذا التحقيق، قولوا الحقيقة للناس، هل الإنفجار ناتج عن وجود أسلحة وصواريخ ومواد عسكرية ؟ لماذا لا تقولون الحقيقة للناس؟ لماذا يبقى الملف مفتوحا أمام التحريض الطائفي والسياسي؟"، مطالبا "قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إعطاء نتيجة التحقيق الى الشعب اللبناني".