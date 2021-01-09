ايران تصدر جهاز "محاكي تعليمي لجراحة العين" إلى الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن هيئة تطوير تقنية النانو ان المحاكاة الطبية هي نهج جديد للتدريب المهني في مجال الصحة يساعد المختصين على تجربة الظروف الواقعية من خلال نماذج الواقع الافتراضي (VR) في بيئة يتم التحكم فيها بالكامل من أجل اكتساب المزيد من الخبرة والمهارة. حيث تعد المحاكاة اليوم جسراً بين الفصول الدراسية وغرف العمليات.

وحتى الآن، تم تطوير العديد من أجهزة محاكاة التدريب الطبي في العالم. حيث ان واحدة من أكثر هذه المحاكيات تعقيدًا هي المحاكيات المستخدمة في مجال طب العيون. معظم جراحات العيون مثل جراحة Fico وهي عملية إزالة العدسة الطبيعية للعين المصابة بالتعتيم والتي تسمى الساد وهي جراحات صغيرة الحجم التي رغم بساطتها الا انها تتطلب مهارة عالية. لأنها تستوجب تنسيق عال جدا بين يد الجراح وعينه للعمل مع الأدوات والمجاهر ذات الصلة ويتم إجراء الجراحة بأكبر قدر ممكن من الدقة. حيث ان أي خطأ بسيط في هذه الجراحة قد يؤدي إلى العمى أو مضاعفات لا رجعة فيها.

وفي هذا الصدد، تمكنت شركة معرفية نشطة في مجال المحاكيات الطبية للواقع الافتراضي من إنتاج جهاز محاكاة للتدريب على جراحة العيون مع وحدتين من جراحة الساد وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي. وقد تم تصدير هذا الجهاز مؤخرًا إلى الصين.

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