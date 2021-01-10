ایران ستصبح إحدى الشركات المصنعة الرئيسية للقاحات في المنطقة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن سعيد نمكي قال صباح الیوم الأحد في اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة فيروس كورونا، في إشارة إلى تعاضد وتعاون مختلف الأجهزة بما في ذلك الحرس الثوري والشرطة والقضاء وغيرها مع القطاع الصحي: طالما علينا المقاومة والصمود، يجب أن ننغمس في ثقافة الشهادة.

وأشار نمكي إلى أننا قضینا أيام صعبة من القمع الجائر للأعداء وقال: "القمع الذي حل بأهل هذه الأرض لم يجر على أي قوم بعد واقعة عاشوراء. وقال: "واجهنا في الأيام الأولى مشاكل في الحصول على الأقنعة والملابس الوقائیة، وتم إغلاق الشحنات إلى بلادنا بکل قساوة.

وفي معرض حديثه عن التعاطف والتناغم بین الشعب الایراني اکد علی أن قائد الثورة الإسلامیة بحکمته سبب تحقیق إنجازًا وطنيًا وقال: لم یتحیر اي مریض في البلاد لتداوي مرضه ولم نفضل اي شخص علی الاخر و قد عالجنا ألف مواطن بدون بطاقة إقامة ولم نفتح أي آلة أكسجين بسبب کبر سن المریض بینما حدث ذلک في کثیر من الدول.

وأشار وزير الصحة والعلاج والتعليم والطب إلى أن ما حدث في بلادنا هو عبارة عن ملحمة وطنية وقال: "لم نسمح لمواطن بان یحزن وکل ما استهلک من العقارات في أي »کان في العالم تم استیراده وإنتاجه ثم تصديره في أقصر وقت".

مشروع الشهيد سليماني في البلاد

وأشار نمكي إلى أن "أننا نخوض في محيط من المصائب وبأيدٍ مكتوفة"، متنبأً بحدوث عاصفة كورونا في البلاد ومصرع نحو 1200 شخص في إيران، قائلا: "تم وضع خطة وطنية للوقوف في وجه هجمة المرض، وتم تسمية هذا المشروع تيمنا باسم الشهيد القائد الفريق الحاج سليماني".

ونوه وزير الصحة والتعليم الطبي، أن "الولايات المتحدة وبريطانيا عالقتان في مستنقع الكارثة وخلف نوافذهما أسوأ بكثير والعديد من الوفيات لم تسجل على أنها وفيات أساسية في هذه الدول".

كما لفت نمكي إلى أن أكثر من 85٪ من الوفيات في البلاد تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة، وقال: "الملحمة الوطنية تحققت في إيران بينما كانت القوى العظمى في ذروة عجزها وتكللت خطة الشهيد سليماني في البلاد بالنجاح واليوم الموت أقل من 100 شخص، بينما نشهد أكثر من 3000 حالة وفاة يوميًا في الولايات المتحدة"./انتهى/