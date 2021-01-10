الصحة الإيرانية تسجل 71 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا وإصابة نحو 6 آلاف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 5 الاف و 968 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و286 الف و406شخصا من بينهم 4664 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 74 الفا و887 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 71 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 171 شخص.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 153 الفا و 264 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/