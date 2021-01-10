الجامعة الاسلامية الحرة تقيم ندوة افتراضية عن القائد الشهيد سليماني ومدرسة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للانباء ان الجامعة الاسلامية الحرة تقيم ندوة افتراضية خاصة عن القائد الشهيد سليماني ومدرسة المقاومة يوم غد الاثنين 11 كانون الثاني/ يناير2021/ الساعة 14-16 بتوقيت بيروت.

بمشاركة كل من الدكتور محمد مهدي شريعتمدار مدير الندوة والدكتور علاء الدين بروجردي مساعد الشؤون الدولية بالجامعة والمطران عصام درويش والدكتور روني آلفا من لبنان والأب انطونيوس حنانيا من فلسطين والأستاذة هيلانة عطا الله من سوريا.

للمشاركة في الندوة على الرابط التالي: https://ilmsvc.iauec.ac.ir/online/

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