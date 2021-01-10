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١٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ٨:٠٢ م

الجامعة الاسلامية الحرة تقيم ندوة افتراضية عن القائد الشهيد سليماني ومدرسة المقاومة

الجامعة الاسلامية الحرة تقيم ندوة افتراضية عن القائد الشهيد سليماني ومدرسة المقاومة

تقيم الجامعة الاسلامية الحرة ندوة افتراضية خاصة عن القائد الشهيد سليماني ومدرسة المقاومة يوم غد الاثنين 11 كانون الثاني/ يناير2021/ الساعة 14-16 بتوقيت بيروت.

وأفادت وكالة مهر للانباء ان الجامعة الاسلامية الحرة تقيم ندوة افتراضية خاصة عن القائد الشهيد سليماني ومدرسة المقاومة يوم غد الاثنين 11 كانون الثاني/ يناير2021/ الساعة 14-16 بتوقيت بيروت.

بمشاركة كل من الدكتور محمد مهدي شريعتمدار مدير الندوة والدكتور علاء الدين بروجردي مساعد الشؤون الدولية بالجامعة والمطران عصام درويش والدكتور روني آلفا من لبنان والأب انطونيوس حنانيا من فلسطين والأستاذة هيلانة عطا الله من سوريا.

للمشاركة في الندوة على الرابط التالي: https://ilmsvc.iauec.ac.ir/online/

/انتهى/
رمز الخبر 1910873

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