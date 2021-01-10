رحيمي: الشهيد سليماني كان رجلا يخلق من التهديدات والعقوبات فرصًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في ذكرى استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني، انعقدت الدورة الرابعة لسلسلة لقاءات "بطل الوطن، بطل الشعب" بحضور محمد مهدي رحيمي الناشط الإعلامي ورئيس تحرير وكالة مهر الإيرانية للأنباء حول "اغتيال الشهيد سليماني".

وأشار رحيمي في الاجتماع إلى أن الرقابة والاغتيالات الافتراضية اعتُبرت مؤخرًا ملحقًا عملياتيًا للعمليات الإرهابية في دول مثل الولايات المتحدة والاحتلال، وقال "إذا اعتقدنا أن أعداءنا في الاغتيال الجسدي لفريق سليماني سيحققون أهدافهم، أي أنهم نجحوا في تغيير المعادلات الإقليمية وخلق جو من الرعب والإكراه، فعندها يمكن القول إنهم حققوا هذا الهدف في الفضاء السيبراني كذلك".

وقال في نهاية الاجتماع: "الشهيد سليماني كان رجلاً خلق الفرص من التهديدات والعقوبات، هو وحلفاؤه جعلوا المستحيل ممكناً بأيد فارغة، وأعتقد أن هذا يمكن أن يحدث في مجال الإمداد بالفضاء السيبراني وممارسة سيادة الجمهورية الإسلامية في هذا المجال"./انتهى/