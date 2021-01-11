ربيعي يندد باغتيال أحد المتحدثين باسم الحكومة الأفغانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في رسالة ربيعي اليوم الاثنين : خبر اغتيال أحد المتحدثين باسم الحكومة الأفغانية ومرافقيه، أحزن الحكومة والشعب الإيراني، وفي الوقت الذي نقدم تعازينا لذوي الضحايا والشعب والحكومة الأفغانية، فإننا ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي.

وأعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن الاغتيال وسيلة قذرة وغير مقبولة لتحقيق أهداف سياسية، ولن يكون لها أي تأثير سوى الترويج للعنف وانعدام الأمن، مؤكدا وقوف إيران الى جانب الشعب الافغاني في الحرب ضد الإرهاب والعنف والاحتلال.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أمس، مقتل ضياء فيدان، واثنين من مرافقيه، في انفجار عبوة ناسفة، وأتهمت حركة طالبان بالمسؤولية عن هذه الجريمة./انتهى/