هجمات العدوان بقيادة السعودية دمّرت مئات المنازل في اليمن

واضاف التقرير : إن الهجمات استهدفت وقصفت مراكز ودور ذوي الإعاقة الذي نتج عنه العديد من الإصابات الخطيرة والضرر النفسي واستشهاد عدد منهم بسبب عدم قدرتهم على النزوح والحركة، وأن ما يقارب 30% من العالقين خارج اليمن لم يتمكنوا من دخول البلاد بسبب اغلاق مطار صنعاء.

وتابع التقرير، أنه "نتيجة للحصار المفروض على اليمن ارتفعت نسبة الفقر في هذا البلد إلى80% ومعدل البطالة إلى65%، وان أكثر من 60% من اليمنيين يعانون من المجاعة وتسبب انقطاع رواتب الموظفين عن إجمالي 1.25 مليون موظف حكومي ممن يعولون ما نسبته 35% من سكان الجمهورية بسبب نقل البنك المركزي في حدوث عجز كبير لدى الأسر وعدم قدرتهم على توفير الغذاء والدواء".

كما أشار التقرير إلى استهداف 13324 موقعا زراعيا وتدمير أكثر من 869 مخزن غذاء وإحراق واتلاف ما بداخلها واحراق واعطاب 768 قاطرة وناقلة للمواد الغذائية، مضافا الى تدمير 671 سوقا مركزيا وهدم واحراق 10998 محلا تجاريا للمواد العذائية وتدمير 3500 بيتا زراعيا.

وبحسب تقرير لجنة حقوق الانسان في صنعاء، فقد دمر العدوان على اليمن ولوثت أكثر من 1868 منشأة وشبكة مياه و1338 مضخة مياه وآبار غطاسات وشبكات ري حديث و10 وحجات طاقة شمسية وحفارات آبار

وأكد التقرير كذلك، أن العدوان دمر أكثر من 100 مركز إنزال سمكي وحرمات ما يزيد عن 40 ألف صياد من ممارسة مهنتهم وقتل وجرح أكثر من 500 من الصيادين وإحراق قواربهم التي تقدر بأكثر من 4617 قاربا، كما أدى إلى إبادة ما يربو عن 3 ملايين قطيع من المواشي (الأبقار والأغنام والماعز، والجمال والحصون العربية الأصيل) وتدمير 395 مزرعة دواجن وفقاسات و35 منحلا في هذا البلد.

وأوضح تقرير لجنة حقوق الإنسان، أن العدوان تسبب في نزوح أكثر من مليون إنسان يمني من منازلهم وقراهم إلى مناطق أخرى؛ مشيراً إلى أنه تم تسجيل عدد 679 جريمة اغتيال واحتلت عدن المرتبة الأولى يليها حضرموت 141 حالة وأبين 119 ثم شبوه 51 والضالع 38 فلحج 28 ثم سقطرى والمهرة 18 حالة.

ولفت هذا التقرير ايضا، إلى أن أكثر من 483 مرفق صحي دمر وتوقف عن العمل تماما بسبب العدوان، واستهدفت 92 سيارة اسعاف وأكثر مم 1300 مرفق بات مهددا بالتوقف وأن أكثر من 75 ألف مريض عاجزون عن السفر لتلقي العلاج بالخارج بسبب اغلاق مطار صنعاء، كما توفي أكثر من 42 ألف مريض جراء منعهم من السفر للخارج واغلاق مطار صنعاء.

وبحسب تقرير لجنة حقوق الانسان، يوجد حاليا أكثر من 3553 مدرسة مدمرة ومتضررة من القصف المباشر بشكل مباشر في 22 محافظة وأكثر من 42 جامعة حكومية دمرت كليا وجزئيا، وأن 65 معهدا فنيا وكلية مجتمع دمر تدميرا كليا وجزئيا.

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