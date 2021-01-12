وزير الخارجية الأفغاني يدعو إلى استمرار دور إيران الإيجابي في عملية السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر، التقى السفير الإيراني في كابول بهادر أمينيان، واشاد بتعاون إيران في إحلال السلام في البلاد.

وأعلن الجانبان في هذا الاجتماع عن استعدادهما لعقد الاجتماع السادس للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، والانتهاء من الوثيقة الشاملة للتعاون بين إيران وأفغانستان، وأكدا على تعزيز وتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وفي معرض تقديره لدور إيران الإيجابي في عملية السلام الأفغانية، قال أتمر إن إيران شجعت طالبان، بصفتها مجموعة مؤثرة في أمن البلاد، على الانضمام إلى محادثات السلام.

بدأت الجولة الثانية من محادثات السلام بين الحكومة الافغانية وطالبان يوم السبت الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

محادثات السلام الأفغانية بين الحكومة وطالبان كانت قد انطلقت في 12 سبتمبر بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية، و تمكنت حتى الآن من الاتفاق على جدول أعمال المحادثات فقط./انتهى/